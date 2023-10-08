Yaşam

Kürt illerine fırtına uyarısı

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kürdistan Kürt illeri fırtına

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Kürt illerinde, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Açıklamaya göre yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Öte yandan, Karadeniz'in batısında da yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, 1800-2000 metre üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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