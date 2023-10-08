Irak ile İran'dan İİT'ye acil toplantı çağrısı

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Irak ve İran, Filistin'deki durumu görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bakanlarına acil toplantı çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, yaptığı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan ile telefonda Filistin’deki gelişmeleri görüştü.

Irak’ın Filistin meselesine karşı tutumunun değişmediği ve Filistin halkının sorunlarının çözümünden yana olduğunu belirten Sözcü Sahaf, “Suç ve adaletsizlik bu hakları kalıcı barış içinde elde edemez.” dedi.

Sözcü Sahaf, Fuad Hüseyin ile Hüseyin Emirabdullahiyan’ın Filistin’de yaşananları görüşmek üzere İİT bakanlarına acil toplantı çağrısında bulunduğunu da dile getirdi.

Irak hükümetinin resmi sayfasından yapılan açıklamada ise “Filistin’de yaşananlar, İsrailli yetkililerin uzun süredir devam eden baskısının ve uluslararası kararlara uymamalarının bir sonucudur.” ifadeleri yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü sabah erken saatlerde İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. İlk etapta Gazze'den İsrail yönüne 5 bin roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayların ardından yayınladığı videolu mesajda, Hamas ve Filistinli silahlı gruplara karşı savaş ilan ederek, Gazze halkından bölgeyi terk etmelerini istedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, şu ana kadar 470 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 100’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail basını da Filistinli grupların saldırısı sonucu son iki günde 700'den fazla İsraillinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2 bin 200 kişinin de yaralandığını bildirdi.