Hamas ile İsrail arasındaki gerilim petrol fiyatlarını etkiledi
HABER MERKEZİ
İsrail ile Filistin arasında 3 gündür devam eden karşılıklı saldırıların ardından petrol fiyatının varil başına 4 dolardan fazla arttığı görüldü.
Yaşanan olayların ardından varil başına 88,76 dolara yükselen Brent petrolün olayların ardından 4,18 dolar arttığı görüldü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolde 4,23 dolar artışla varil başına 87,02 dolardan alıcı buldu.
Geçen hafta petrol fiyatlarında keskin bir düşüş yaşanmış, Brent petrolün fiyatında yüzde 11, WTI’nın fiyatında yüzde 8'den fazla düşüş görülmüştü.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü sabah erken saatlerde İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
İlk etapta Gazze'den İsrail yönüne 5 bin roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.