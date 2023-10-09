Başkan Barzani, Almanya'nın yeni Irak Büyükelçisi ile görüştü

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Başkan Mesud Barzani, Almanya'nın yeni Irak Büyükelçisi Christiana Homann ve beraberindeki bir dizi Alman diplomat ve askeri danışmandan oluşan heyeti kabul etti.

Salahaddin’de gerçekleştirilen görüşmede Barzani, Almanya'n yeni Irak Büyükelçisi Homann’ı görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Alman halkı ile Kürt halkı arasındaki ilişki ve dostluğa dikkat çeken Başkan Barzani, Alman halkına, hükümetine ve ordusuna, DAİŞ’le mücadelede Peşmerge güçlerine sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Barzani, terörün tüm insanlık için ortak tehdit olduğunu ve bu tehdidin halen devam ettiğini belirterek, terörün ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası çabaların sürdürülmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Terörün yeniden güçlenmesi tehdidine değinen Homann, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile istikrar, refah ve güçlü bir ekonominin geliştirilmesi konusunda ortak çalışma ve koordinasyona önem verdiğini ifade etti.

Irak’taki siyasi durum, Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ortak ilişkiler ile tarım ve ekonominin çeşitlendirilmesi de görüşmede ele alınan diğer konular oldu.