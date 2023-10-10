Arjantin, İsrail'e düzenlenen saldırılarda öldürülen vatandaşlarının sayısını açıkladı

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Arjantin, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda 7 vatandaşının yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 15 vatandaşının da kayıp olduğunu bildirdi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, İsrail’de bulunan yaklaşık 625 Arjantinlinin ülkelerine dönmek için başvuruda bulunduğunu söyleyerek, Hamas’ın saldırılarında 7 vatandaşlarının hayatını kaybettiğini, yaklaşık 15 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Birçok ülke İsrail-Gazze saldırılarında vatandaşlarının öldüğünü ya da kayıp olduğunu açıkladı. Rusya, 1 vatandaşının öldürüldüğünü, 4 vatandaşının kayıp olduğunu aktarırken, Fransa 2 vatandaşının öldürüldüğünü, 14’ünün de kayıp olduğunu duyurdu.

İtalya ise bir çiftin ortadan kayıp olduğunu belirtirken, ABD 11 vatandaşın öldürüldüğünü ve çok sayıda vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi.

İngiliz medyası, İsrail'deki Hamas saldırılarında en az 10 kişinin öldürüldüğünü veya kayıp olduğunu duyururken, Tel Aviv'deki Nepal büyükelçiliği çok sayıda Nepal vatandaşının kayıp olduğunu aktardı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı da Tayland vatandaşı olan 12 kişinin öldürüldüğünü, 8 vatandaşın yaralandığını, 11’inin de esir alındığını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü sabah erken saatlerde İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. İlk etapta Gazze'den İsrail yönüne 5 bin roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.