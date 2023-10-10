Politika

Irak Başbakanı Sudani, Moskova’da

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Sudani Moskova'da
Sudani Moskova'da
Irak Irak Rusya Moskova

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi ziyaret kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştı.

Irak Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Muhammed Şiya Sudani’nin Moskova’ya gittiği belirtildi.

Sudani’nin Moskova ziyaretinden bir kareye yer verilen paylaşımda, ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Irak’taki resmi Es-Sabah gazetesi, Sudani’nin Rusya ziyareti öncesi Sputnik’e verdiği röportajı yayımladı.

Röportaja göre Sudani, iki günlük Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri görüşeceğini ve Moskova’da enerji haftası kapsamındaki etkinliğe katılacağını aktardı.

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