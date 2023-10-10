İsrail ordusu: Bir komutanımız Lübnan sınırında öldürüldü

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İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e sızan silahlı gruplarla çıkan çatışmada bir komutanlarının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Danil Hagari, yaptığı açıklamada, Lübnan’dan İsrail topraklarına sızmaya çalışan silahlı gruplarla çıkan çatışmada bir komutanlarının öldürüldüğünü belirtti.

Savaş bölgesine yakın olması nedeniyle Gazze’ye yakın cephe hatlarını terk ettiklerini açıklayan Sözcü Hagari, bölgeyi silahlı gruplardan temizlediklerini aktardı.

Danil Hagari, İsrail halkının güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek için ordu ile polis birimlerinin görev başında olduğunu söyledi.

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında 5 üyelerinin öldüğünü duyurmuş ve İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti.

İsrail ordusu, 8 Ekim'de Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, buna topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.