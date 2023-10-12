Sağlık

Sağlık Bakanı: Kalp hastalıkları nedeniyle ölenlerin sayısı standartların altında

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HABER MEREKZİ

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, istatistiklere göre Kürdistan Bölgesi’nde göğüs ve kalp hastalıkları nedeniyle yaşanan can kayıplarının standartların altında olduğunu söyledi.

Erbil’de düzenlenen Göğüs ve Kalp Doktorları Derneği Bilimsel Konferansı’nda konuşan  Berzinci, “Göğüs ve kalp hastalıklarına yakalananlar ile ölenlerin sayısı azalmış durumda, ancak bu rakamları düşürmek için çalışmalıyız.”  dedi.

Bakan Berzenci, istatistiklere göre hastanelerde doktorlar tarafından sunula hizmetin ve yazılan reçetenin, göğüs ve kalp hastalıklarının yol açtığı ölüm oranını düşürdüğünü belirtti.

“Göğüs ve kalp hastalıkları nedeniyle ölenlerin sayısının dünya standartlarının altında olmasına rağmen, Kürt toplumunda bu rakamları düşürmek için çalışmalıyız.” diyen Berzinci, göğüs ve kalp hastalıklarının Batılı ve gelişmiş ülkelerdeki vatandaşlar arasında hala önde gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığını dile getirdi.

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