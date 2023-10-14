Uganda’da muz bitkisinin gövdesinden “takma saç” üretiliyor

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Dünyanın en büyük ikinci muz üreticisi ve tüketicisi Uyganda’da bir fabrika tarafından muz bitkisinin gövdesinden halı ve takma saç üretiliyor.

Çiftçilere meyvesinden başka hiçbir faydası olmadığı bilinen muz bitkisi, dünyanın en büyük ikinci muz üreticisi olan Uganda'da bir fabrika, muz bitkisinin gövdesini takma saça ve ipe dönüştürüyor.

Fabrika Müdürü John Baptist, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Uganda’nın Hindistan'dan sonra en büyük ikinci muz üreticisi ve tüketicisi olduğunu belirterek, “Muz lifinden yararlanmaya karar verdik. Milyonlarca ton muz bitkisinin gövdesi çöpe atılıyor. Üreticiler muzun sadece ürününden kar elde ettikleri için bundan zarar görüyorlar.” dedi.

Fabrika, üreticilere kurutulmuş muz ağacı lifinin kilogramı başına 2,70 dolar ödüyor. Muz bitkisinin gövdesinden lif çıkarmak, üreticilere fayda sağlamakla beraber, atık taşıma şirketleri ile halı örme şirketlerine de istihdam fırsatı artırıyor.

Fabrikadaki ekip başkanlarından Agree Muganga, projeye katılarak üreticilere daha fazla gelir sağlayacaklarını vurgulayarak, “Atıkları değerli ürünlere dönüştürerek ortaklarımıza satacağız. Daha fazla kazanç getirecek ve Ugandalıların hayat koşullarını iyileştirecek istihdam sağlamak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Son birkaç yılda Uganda'da muz üretimi arttı, muz gövdesinden halı üretilip Avrupa'ya ihraç ediliyor.