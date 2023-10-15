İsrail’den Halep Havalimanına saldırı

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İsrail’in füzelerle Halep Uluslararası Havalimanına saldırı düzenlemesi nedeniyle havalimanındaki uçuşlar askıya alındı.

Suriye rejimi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre Halep Uluslararası Havalimanı, yerel saatle 23.35’te İsrail tarafından hava saldırısıyla vuruldu.

Haberde, saldırılar nedeniyle havalimanındaki pistlerin zarar gördüğü ve uçuşların askıya alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye sınırındaki bazı noktalardan çok sayıda füze atılmasının ardından, Suriye'deki füze fırlatma sahalarını bombalayarak karşılık verdikleri ifade edildi.

İsrail, 12 Ekim’de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarını eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.