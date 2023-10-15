Abdullahiyan ile Al-Sani, İsrail'in saldırılarını görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarını ve cinayetlerini sürdürmesi halinde, bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağı kimse tarafından garanti edilemez." dedi.

İranlı Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile görüştü.

Filistin'deki son durumun ele alındığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilere yönelik insani yardımlar görüşüldü.

“İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarını ve cinayetlerini sürdürmesi halinde, bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağı kimse tarafından garanti edilemez.” diyen Abdullahiyan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“ABD yönetimi, İsrail rejimi katliamlarına devam ederken bölge ülkelerini soğukkanlı olmaya davet ediyor ancak İsrail'e her türlü yardımı yapıyor ve savaş suçlarının önünü açıyor. İsrail rejiminin her gün sivilleri hedef alması tahammül edilemez. Gazze'ye yönelik saldırılar, muhasara, insani yardımların ulaşımına getirilen engeller ortadan kaldırılmalıdır”

"Şiddet dalgasının daha geniş alanlara yayılması vahim sonuçlar doğurabilir"

Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani ise Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulunarak, sivillerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması konusunda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Filistin'in tüm İslam ülkelerinin gündemi olduğuna işaret eden Al-Sani, Filistin halkını destekleme konusunda tüm ülkelerin birlik içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Al-Sani, İsrail saldırıları sonucu bölgede oluşan gerilimin yayılma tehlikesine işaret ederek, "Şiddet dalgasının daha geniş alanlara yayılması vahim sonuçlar doğurabilir." açıklamasını yaptı