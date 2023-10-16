İngiltere Başbakanı Sunak ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki durumu görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durdurulması için uluslararası tutum ortaya konulması" çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesini engellemek için atılacak adımları Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Sunak ve Kral Abdullah, pazar günü Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi.

Görüşmede Sunak, İngiltere'nin "İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklediğini" yinelerken "Hamas'ın Filistin halkının haklı davasını baltalamaması gerektiğini" söyledi.

İkili, Filistin ve İsrail yönetimleriyle birlikte çalışarak bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesini engellemek için atılabilecek diplomatik adımları da masaya yatırdı.

Kral Abdullah ve Sunak, Gazze'de saldırıların ortasında kalan İngiliz ve Ürdünlülerin de aralarında bulunduğu sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınmasına değinerek, ihtiyacı olanlara insani yardımların ulaştırılması konusunda fikir birliğine vardı.

Açıklamada, "Başbakan (Sunak), Ürdün'ün işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmek isteyen İngiliz vatandaşlarına verdiği destek için Kral Abdullah'a teşekkür etti ve liderler önümüzdeki gün ve haftalarda yakın temasta kalma konusunda mutabakata vardı." ifadeleri de kullanıldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA görüşmeye ilişkin yaptığı habere göre Kral Abdullah, insani yardım koridorunun açılması ve Gazze’ye acil yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Gazze’deki savaşın ve Filistinlilerin göçe zorlanmasının durdurulmasını isteyen Kral Abdullah, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve bölge ülkeleri üzerinde feci bir etki yaratacağından dolayı Filistinlilerin göçe zorlanmasına karşı uyarıda bulundu.

Uluslararası toplumun Gazze halkına yönelik toplu cezalandırma politikasını reddetmesi gerektiğini savunan Kral Abdullah, "Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durdurulması için uluslararası tutum ortaya konulması" çağrısında bulundu.