İran'da üst üste korkutan deprem

HABER MERKEZİ

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde üst üste 5,3 ile 5,6 şiddetinde iki deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 08.39'da yerin 10 kilo metre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Hürmüzgan’ın Fin ilçesi ise saat 08.29’da 5,3 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Depremlerde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesinde geçtiğimiz pazar günü 5,3 şiddetinde deprem yaşanmıştı.