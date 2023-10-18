Irak'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi

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İsrail’in dün gece saatlerinde Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayan Irak Hükümeti, ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın Filistin karşısındaki tutumunun değişmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, “Güçlü ülkeleri, özellikle nüfuz sahibi olanları, bu ihlallere derhal müdahale etmeye çağırıyoruz.” denildi.

-Irak Başbakanı’ndan protesto çağrısı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan bombalara karşı tüm devlet memurları, üniversite öğrencileri, kurum ve kuruluş çalışanların yanında tüm okul öğrencilerini protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı.

-Irak’ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi yayınladığı yazılı açıklamada, Irak’ta 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Avvadi, artık uluslararası toplumun İsrail’in Filistinlilere karşı başlattığı yok etme eylemine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu saldırı öncesi Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 binden fazla kişinin öldürüldüğünü yaklaşık 13 bin kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda ise 1400’den fazla İsrailli öldürülürken, 3 binden fazla İsrailli de yaralandı.