Sudani, Berzinci ile bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, başkent Bağdat’ta Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci ile görüştü. Berzinci görüşmede, Halepçe iline ilaç ve tıbbi malzemenin temin edilmesini talep etti.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Sudani'nin Bağdat'ta Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, tıbbi malzeme ile tıbbi cihazların temin edilmesi, genel bütçede sağlık sektörüne ayrılan bütçe ve ilaç alanındaki reformlar için yapılan koordinasyonlar gibi konular ele alındı.

Bakan Berzinci, kimyasal silah mağdurları hastanesin ile Halepçe iline ilaç ve tıbbi malzemenin temin edilmesi talebinde bulundu.

Çabaları birleştirmek ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerini daha da iyileştirmek için Irak ile Kürdistan Bölgesi sağlık bakanlıkları arasındaki koordinasyonların önemini vurgulayan Irak Başbakanı, askıya alınan sorunlar ve taleplerin Irak Hükümeti Ekonomi Konseyine gönderilmesine karar verdi.