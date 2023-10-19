Mesrur Barzani ile Irak Merkez Bankası Başkanı görüştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün (19 Ekim 2023) Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Alak’ı karşıladı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Merkez Bankası başta olmak üzere federal hükümet arasında, bankacılık sektörü reformu, kara para aklamayla mücadele çabaları ve ekonomik istikrar için çalışma alanlarında koordinasyonun geliştirilmesi konuları ele alındı.

"Benim Hesabım" projesinin uygulanmasında sağladıkları destek ve koordinasyondan dolayı Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Merkez Bankası Başkanı’na teşekkür eden Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesinin tüm Irak için ilerleme olduğunu ve vatandaşların yararına olduğunu vurguladı.

Taraflar, ekonomik kalkınma ve finansal istikrar için koordinasyon ile iş birliğinin sürdürülmesinin önemi üzerinde mutabık kaldı.