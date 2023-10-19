Spor

Fransa'da Benzema krizi: Vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!

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Karim Benzema
Karim Benzema
dünya İsrail Gazze futbol Karim Benzema

HABER MERKEZİ

Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Filistin'e verdiği desteğin ardından Fransa İçişleri Bakanlığı ve bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması talep edildi.

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımında sürdüren 35 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema Gazze için yaptığı paylaşımlar nedeniyle ülkesinde “terrorist” ilan edildi.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için." paylaşımında bulunmuştu.

Bu paylaşım üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayın açarak, “Karim Benzema’nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa’da terörist olarak adlandırılıyor.” dedi.

Fransız milletvekili Valerie Bouay ise Benzema'nın Fransız vatandaşlığından çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.

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