İsrail devlet televizyonu: Gazze'ye kara harekatı hazırlıkları tamamlandı

HABER MERKEZİ

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği kaydedilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekatının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Hamas’ın düzenlediği saldırılarda öldürülen İsrailli askerlerin sayısının 306 olduğu belirtildi.

Son verilere göre İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturuduğu 3500 kişi öldürüldü, 10 binden fazla kişinin de yaralandı.