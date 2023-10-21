Ali Alak: Kürdistan Bölgesi Hükümeti dijital ekonomiye birlikte geçmemiz için bizi destekledi

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Irak Merkez Bankası Ali Alak, Kürdistan Bölgesi ile birlikte Irak’ın da dijital ekonomiye geçmesi konusunda Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kendilerini desteklediğini bildirdi.

Irak Bankacılık Yıllık Konferansı, bu yıl Erbil'de, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Irak Merkez Bankası Başkanı Alak başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi Hükümetinden ve Federal Hükümetten çok sayıda yetkilinin katılımıyla saat 10.00’da başladı.

Konferansta, bankacılık sisteminin geliştirilmesi ile Irak'ta bankacılık sisteminin önündeki engeller gibi konular ele alındı.

“Elektronik finans alanındaki gelişmelere rağmen birçok riskin de ortaya çıkması, ilerlemelerin bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde yeniden yapılandırılmasına neden oluyor.” diyen Alak, “Merkez Bankasının önceliklerinden biri de bu konferanslarda tartışılan konulara, yani 2015 yılında yasalaşan kara para aklama ilkelerinin uygulanmasına dikkat etmek, bu ilkelerin finansal sistemin güvenliğini koruduğunu yineliyoruz.” diye konuştu.

Para transferinin ve dolar satışının istikrara kavuşturulması için bir belgenin bulunduğunu kaydeden Alak, “Merkez Bankası, elektronik ortama geçiş için para transferlerinin yanı sıra ayrıntılı günlük yabancı havale projelerini de yürütmektedir. Bu, paranın hareketini kontrol etmek için büyük bir zorluktur." dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür eden Ali Alak, “Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile iki gün önce görüşmemizde, dijital ekonomiye birlikte geçmemiz konusunda bize destek verdi.” ifadesini kullandı.