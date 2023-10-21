Politika

Başkan Barzani, Al-Ghad lideri Ahmed Asi el-Cerba ile görüştü

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Başkan Mesud Barzani ile Al-Ghad lideri Ahmed Asi el-Cerba görüştü
Başkan Mesud Barzani ile Al-Ghad lideri Ahmed Asi el-Cerba görüştü
kürdistan Mesud Barzani Suriye

HABER MERKEZİ 

Başkan Mesud Barzani ile Suriye Gelecek Hareketi (Al-Ghad) lideri Ahmed Asi el-Cerba, siyasi durum ile bölge ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, 21 Ekim Cumartesi günü Başkan Mesud Barzani’nin, Selahaddin’de Gelecek Hareketi (Al-Ghad) lideri Ahmed Asi el-Cerba’yı karşıladığı belirtildi.

Toplantıda, siyasi durum ile bölge ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Mesud Barzani ile Al-Ghad lideri Ahmed Asi el-Cerba görüştü
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