Türkiye'nin yardımlarını taşıyan uçak Gazze'ye doğru yola çıktı

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç ve tıbbı malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçağın Mısır'a doğru hareket ettiğini açıkladı.

Koca, X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığımıza ait, ilaç ve tıbbı malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçak Ankara’dan Mısır’a hareket etmiş durumda." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, 21 Ekim’de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’den Gazze'ye 20 uzman hekim gönderileceğini duyurmuştu.

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüşmeler yaptığını aktaran Koca, ekibin Mısır Sağlık Bakanlığı ile El-Arish Havalimanında ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını gerçekleştireceğini ifade etmişti.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada ise Filistin Kızılayının öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye 400 bin litre akaryakıt desteği sağlanacağı belirtildi.

Yardımın nakdi karşılığı olan 600 bin doların Filistin Kızılayına verileceği vurgulandı.