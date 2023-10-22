Hamdaniye’de durumlar karışıyor: Düğün salonunun sahibinin evini yakıldı

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Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde durumlar gittikçe karmaşıklaşıyor. Yaşanan yangın faciasından sonra olayda yaşamını yitirenlerin yakınları, ilçedeki Heisem Düğün Salonu sahibinin evini yakarak, soruşturma komisyonunun sonuçlarını reddetti.

Söz konusu yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, Irak İçişleri Bakanlığına bağlı soruşturma komisyonunun sonuçlarını protesto etmek amacıyla 21 Ekim 2023’te Heisem Düğün Salonu sahibinin evi ile mülkünü yaktı.

Düğün salonunun yakılmasının ardından Ninova’daki bazı Hıristiyan şahsiyetlerin yandaşları arasında gerginlikler yaşanırken, Irak Parlamentosunda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Fraksiyonu Üyesi Ahlam Ramazan Kakeyi’nin evi yakıldı.

Protesto ve saldırı olaylarının ardından Hamdaniye'de dün gece saat 19.00 itibarıyla bugün sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandı.

-Rumeo Hakari: Ninova Ovası’nın demografisini değiştirmeye çalışıyorlar

K24’e konuşan Beyne’n-nehreyn Demokrat Partisi Genel Sekreteri Rumeo Hakari, “Hamdaniye halkı ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, olay detayları ve gerçeklerini Ninova Ovası’ndaki bileşenlere ve vatandaşlara açıklamaması nedeniyle Irak Hükümeti ve İçişleri Bakanlığına öfke doludur. Dolayısıyla yangın olayında yakınlarını kaybedenler dün gece Heisem Düğün Salonu sahibinin evini ve mülkünü yaktı.” dedi.

“Dün gece yaşanan olaylar, Hamdaniye halkı ile düğün salonu sahibini destekleyen Hıristiyanlar arasında gerginliklere neden oldu.” diyen Hakari, "Hıristiyan partiler arasındaki siyasi anlaşmazlıklar, bölgenin demografik yapısının değiştirilmesi dahil pek çok sorun ve krize yol açtı." ifadesini kullandı.

Siyasi partiler olarak federal hükümetin bu sorunun çözümüne yönelik ciddi adımlar astmasını istediklerini aktaran Hakari, “Biz uluslararası toplumla Hamdaniye’deki yangın olayı için federal hükümet tarafınca oluşturulan komiteye güvenmiyoruz. Durumun daha da kötüye gitmemesi, halkımızın yerinden edilmemesi ve ülkeyi terk etmemesi için tüm tarafların bu konuyu ciddiye almasını istiyoruz.” dedi.

Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül 2023’te bir düğün salonunda yangın çıkmıştı. Yangında yaklaşık 125’ten fazla kişi yaşamını yitirirken 150’den fazla kişi de yaralanmıştı.