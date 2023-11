Beştaş'tan Can Atalay çağrısı: "Bu ülkede, bu meclis 600 kişi değil, 1 eksiğiz hala"

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yerel mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Türkiye Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararlarına karşı gelmesine tepki gösterdi.

Meral Danış Beştaş, yerine kayyım atanan tutuklu Amed Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak’ın uzun tutukluluk süresinin dolmasına rağmen serbest bırakılmamasının yanı sıra tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın AYM’nin kararına rağmen serbest bırakılmamasına ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

AYM’nin Atalay hakkında verdiği karara rağmen yerel mahkeme olan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye yönünde ya da başkaca bir bağlamda karar vermediğine işaret eden Beştaş, “Bu ülkede, bu meclis 600 kişi değil, 1 eksiğiz hala.” dedi.

Türkiye’de yerel mahkemelerin AİHM ve AYM kararlarına direndiğini söyleyen Beştaş, şu ifadeleri kullandı:

“Hakikaten bu kabul edilebilir bir mesele değil. Türkiye’de yerel mahkemeler neye dayanarak direniyor? Demirtaş, Yüksekdağ kararına, AİHM kararına yerel mahkeme direniyor, Can Atalay’ın kararına yerel mahkeme direniyor, sevgili Gültan Kışanak’ın ceza süresi doldu, CMK’ye göre 7 yılı geçti, yerel mahkeme direniyor. Bunların tamamının, bu garabetin sona ermesi gerekiyor ve Can Atalay’ın bir an önce bu sıralarda yerini alması için biz tekrar çağrıda bulunuyoruz. Yerel mahkemenin hakikaten bu kadar sürüncemede bırakması, hukuk devleti olmadığımızın bir kez daha ilan edilmesi anlamına geliyor.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP) Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.