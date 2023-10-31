Mesrur ​​Barzani Kurdistan24'ün 8. yıl dönümünü kutladı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kurdistan24 TV’nin Peşmerge'nin benzeri görülmemiş zaferlerini dünyaya taşıdığını belirterek, kanalın 8’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakan Barzani, Kurdistan24 TV’nin kuruluşunun 8’inci yıl dönümünü yazılı mesajla kutladı.

Mesrur Barzani, kutlama mesajında, “Kurdistan24 Araştırma ve Medya Kurumunun kuruluşu ve Kurdistan24 kanalının açılışının 8’inci yıl dönümü vesilesiyle, genel müdür ve Kurdistan24'ün tüm çalışanlarına en içten tebriklerimi sunuyor, başarılarının ve ilerlemelerinin devamını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kurdistan24 TV’nin bundan 8 yıl önce kurulduğuna işaret eden Başbakan Barzani, “Başkan Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Peşmerge Güçleri, DAİŞ teröristlerine karşı mücadele ediyor, Kürt topraklarını ve halkını savunuyordu, sonunda tüm kahraman Peşmergeler büyük kahramanlıklara imza atarak DAİŞ efsanesini yenilgiye uğrattı. Kurdistan24, Peşmerge'nin hoparlörü ve platformu haline gelerek Peşmerge'nin benzeri görülmemiş zaferlerini dünyaya taşıdı.” dedi.

Barzani, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Umarım Kurdistan24, toplumda farkındalık yaratma, barış içinde bir arada yaşama kültürünü geliştirme, dürüstlük ve ulusal sorumluluk temelinde gerçekleri aktarma, Kürdistan halkının hak ve kazanımlarını savunma konusunda medya görevini profesyonel bir şekilde yerine getirmeye devam eder.”