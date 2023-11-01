BM'den Gazze istifası: "Soykırım yaşandığını görüyoruz"

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Gazze’deki durumun BM organları tarafından görmezden gelinmesini protesto etmek için istifa etti.

Örgütün İsrail-Hamas savaşının durdurulması için katkıda bulunmaması dolayısıyla istifa eden Mokhiber, yaşananları “soykırım” olarak niteledi.

Gözler önünde bir soykırımın daha yaşandığına dikkat çeken Mokhiber açıklamasında, “Apartheid”a karşı mücadele ve Filistin'in tüm insanları için insan haklarına dayalı tek bir demokratik devlet kurulması gerektiğine işaret etti.

Craig Mokhiber, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e hitaben yazdığı mektupta, “Bu durumun ağır bir insani krize çok benzediğine inanıyorum. Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz örgüt, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor.” ifadelerini kullandı.

“Bu, ders kitabı niteliğinde bir soykırım vakasıdır.” değerlendirmesinde bulunan Mokhiber, “Filistin’deki Avrupalı, etno-milliyetçi, yerleşimci sömürgeci proje, Filistin’deki yerli Filistin yaşamının son kalıntılarının da hızla yok edilmesine yönelik son aşamasına girmiştir. Dahası, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa’nın büyük bir kısmının hükümetleri bu korkunç saldırının tamamen suç ortağıdır.” dedi.