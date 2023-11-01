Politika

Net Blocks doğruladı: Gazze'de internetin yeniden kesildi

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ortadoğu Gazze internet

HABER MERKEZİ 

Gazze Şeridi'nde "yeni bir internet kesintisinin" yaşandığını yönünde çıkan haberler Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks tarafından doğrulandı.

Net Blocks, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Canlı ölçümler, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel üzerinde büyük etkisi olan yeni bir internet kesintisinin ortasında olunduğunu gösteriyor." ifadesi yer aldı.

Söz konusu iletişim sorunu nedeniyle bölge sakinlerinin çoğunun iletişiminin tamamen kesileceği de belirtildi.

Gazze’de 27 Ekim’de telekomünikasyon hizmetleri kesintiye uğramış, 29 Ekim’de bağlantı tekrar sağlanmıştı. Uluslararası insani yardım örgütleri, söz konusu iletişim kesintisi nedeniyle yardımların ulaştırılmasında aksaklıkların yaşandığını ve koordinasyonun sağlanamadığını duyurmuştu.

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