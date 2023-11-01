Abdullahiyan: Gazze'de saldırılar sürerse sonuçları ağır olacaktır

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’in Gazze'ye saldırılarının devam etmesinin sonuçlarının “ağır” olacağını belirterek, “Bu savaşı ve bu suçları destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın karşısına geçen iki bakan, ikili ilişkiler ve Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

-“Savaş bir an önce durdurulmazsa bölgenin koşulları bütün tarafların kontrolünden çıkacak”

Türkiye’de Cumhuriyet'in 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Abdullahiyan görüşmelerinin ana gündem maddesinin Gazze olduğuna işaret ederek, “Gazze’deki halk, İsrail tarafından yasaklı silahlarla öldürülüyor. Savaşın yayılmaması için bölge çapında görüşmeler sürüyor.” dedi.

Dün, Doha'da Katarlı yetkililer ve Hamas yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Abdullahiyan, "Savaş bir an önce durdurulmazsa bölgenin koşulları bütün tarafların kontrolünden çıkacak ve bunun sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerde olacak.” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, "Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları gerçekten çok ağır olacaktır. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Burası bizim bölgemiz, burası bizim evimiz. Kendi bölgemiz ve evimizin güvenliğini temin etmek her şeyi yapmaya hazırız, kimseden de çekinmeyiz.” diye konuştu.

Abdullahiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin yakın zamanda gerçekleşeceğini de duyurdu.