Bağdat’taki bazı siyasi taraflar, ABD Büyükelçiliğinin kapatılmasını talep ediyor

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Irak’ta ABD Büyükelçiliğinin kapatılması ve tüm yabancı güçlerin ülkeden geri çekilmesi için imza toplanması, vatandaşların İsrail-Hamas savaşının Irak’a sıçramasından ve ülkenin geleceğini etkilemesinden endişe duymasına yol açtı.

Gazze'deki savaşın alevlerinin etkileri Irak'ta da fark ediliyor. Siyasilerle beraber vatandaşlar da bu tehdidi hissediyor. Irak Parlamentosundaki siyasi taraflar, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırlamayı planlıyor.

Bağdatlı vatandaş Alawi Musa K24’e yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosunun ABD'ye karşı karar çıkarmasını destekleyeceklerini belirterek, “Bütün Arap ülkeleri Irak gibi tepki göstermeli. Yaşanan durum çok tehlikeli, vatandaşlar bu durumu atlatmak için aynı tutum sergilemeli.” dedi.

Ahmed Mustafa isimli bir vatandaş ise “Bu, siyasi bir mesele. Ülkeler kendi siyasi çıkarlarının peşinde, fakat Arap ülkeleri genel olarak bu savaşa karşı çıkıyor.” diye konuştu.

Fetih Koalisyonu Milletvekili Muhammed Beldwai, K24’e yaptığı konuşmasında, “Parlamentodan bu ülkelere yönelik çaba harcanıyor. Biz de tavır almalıyız. Irak Parlamentosu daha önce de savaşçı güçlerin geri çekilmesine yönelik oy kullanmıştı.” ifadesini kullandı.

Irak Parlamentosu, 2020 yılında olağanüstü bir toplantıda, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi yönünde karar almıştı.