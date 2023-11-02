Kedilerin dünyasında yeni keşif: 276 farklı yüz ifadeleri var

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Kedilerin gizemli dünyası, yeni bir araştırmayla daha da büyüleyici bir hal alıyor. Uzun zamandır "soğuk" ve "mesafeli" olarak etiketlenen bu zarif hayvanların, aslında 276 farklı yüz ifadesi kullanarak zengin bir iletişim dünyasına sahip oldukları keşfedildi.

Bilim insanları, ABD'deki California Üniversitesinde 53 "British Shorthair" cinsi yetişkin kediyi, Ağustos 2021'den Haziran 2022'ye kadar inceledi.

Kediler için geliştirilmiş "Yüz Hareketi Kodlama Sistemi"ni kullanan araştırmacılar, kediler birbiriyle etkileşime girdiğinde ürettikleri "yüz sinyallerini", yüz kaslarındaki hareketlerin sayısına ve türlerine bakarak inceledi.

Kediler arası 186 etkileşimi kaydeden araştırmacılar, 413'ü erkek, 275'i dişi kediler tarafından üretilen toplam 688 yüz sinyalini kodladı.

Söz konusu sinyalleri inceleyen araştırmacılar, kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını keşfetti.

İnsanlarda 44, köpeklerde 27 ve şempanzelerde 357 yüz ifadesi saptanmışken, kedilerin 276 ifadesi, onların da duygusal ifade bakımından oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Bu bulgu, kedilerin sadece insanlara değil, birbirlerine karşı da oldukça ifade zengini olduklarını ortaya koyuyor.

Kaydettikleri her ifadeye bir anlam yükleyemeseler de araştırmacılar, kodlanan ifadelerin yüzde 45,7'sinin dostça, yüzde 37'sinin saldırgan olduğunu tespit etti.

Araştırmanın sonuçları, Behavioural Processes dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın yazarlarından Brittany Florkiewicz, CNN'e verdiği röportajda, "Çalışmamız, kedi iletişiminin daha önce varsayılandan daha karmaşık olduğunu göstermektedir." dedi.

Araştırmacı Florkiewicz, kedilerin insanlarla iç içe yaşadıkları için sosyal açıdan daha toleranslı olduklarını, bu nedenle daha fazla yüz ifadesine sahip olduklarını ancak 267 yüz ifadesi tespit ettiklerinde şaşırdıklarını kaydetti.