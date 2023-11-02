Bitcoin yeniden 17 ayın zirvesinde

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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Fed'in faiz artırımlarına son vereceği umudu ve ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin onaylanacağı beklentisiyle son 17 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) onaylayacağına ilişkin beklenti ve Fed'in faiz artırımlarına son vereceği umuduyla kripto sektörüne yönelik talebi artırmasıyla yüzde 4 yükseliş kaydetti.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2,19 artarak 1,3 trilyon doları aştı.

Son 7 gündeki değer artışı yüzde 2'ye yaklaşırken piyasa değeri 687 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, 11.30 itibarıyla 35 bin 230 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,40'tan fazla değer kazanarak 1830 dolar seviyesine ulaştı.