KDP, Kerkük’teki binasını Kerkük Üniversitesi’ne devretti

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Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, "Önümüzdeki günlerde KDP’nin organizasyon bürosunun yeni karargahını ve üçüncü şubesini Kerkük'te açacağız." dedi.

Bugün Kerkük’te resmi olarak Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) teslim edilen Kerkük-Garmyan Organizasyon Bürosunun binası, düzenlenen törende parti tarafından Kerkük Üniversitesine devredildi.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KDP’nin Kerkük-Garmiyan Organizasyon Bürosunun binasını bugün resmi bir şekilde teslim aldıklarını ifade eden Abdullah, “Başkan Barzani'nin talimatıyla binayı Kerkük Üniversitesine teslim ettik. Kerkük'teki tüm KDP karargahlarının açılmasına ilişkin Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmayı uyguladığı için Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Açıklamasının devamında, önümüzdeki günlerde KDP’nin organizasyon bürosunun yeni karargahını ve üçüncü şubesini Kerkük'te açacaklarını söyleyen Şaxewan, “Kerkük’teki diğer siyasi partilerin olduğu gibi KDP’in faaliyetleri devam edecek.” ifadesini kullandı.

Şaxewan, KDP’nin Kerkük'teki varlığının, kentteki topluluklar ve milletler arasındaki barış içinde bir arada yaşamayı güçlendireceğini ve kentteki bileşenleri (Kürt, Arap, Türkmen, Hıristiyan vs.) koruyacağını belirtti.

Kerkük Üniversitesi Rektörü Dr. Umran Cemal Hasan da bu girişim için Başkan Barzani'ye teşekkür ederek, “Kürdistan Demokrat Partisi'nin bize teslim ettiği karargah, Petrol ve Tabii Kaynaklar Mühendisliği Fakültesi binasına dönüştürülecek." dedi.