ABD Dışişleri Bakanı'ndan "sürpriz" ziyaret-Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Blinken’ın Ramallah ziyareti, ABD Dışişleri Bakanlığının diplomatik turla ilgili açıklamasında belirtilmemişti.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da bir araya geldiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "güvenlik gerekçeleriyle" ziyaret tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmayacağını söyledi.

"Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyecek"

Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.

Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da "sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanmasını" görüştüğünü vurgulayan Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik "aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının" önemine dikkati çektiğini kaydetti.

-Blinken gösterilerle karşılandı

Öte yandan Blinken'ın ziyareti her ne kadar duyurulmamış olsa da birtakım söylentilerin duyulması üzerine protesto gösterileri düzenlendi.

Göstericiler, Blinken'ın fotoğrafını yakarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Cuma günü Tel Aviv'i ve cumartesi günü Amman'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgede tansiyonu düşürmek için görüşmelerde bulunuyor.

Blinken'ın bugün Bağdat'ta gelmesi ve Iraklı yetkililer, özellikle de Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Gazze'deki durumu görüşmesi bekleniyor.