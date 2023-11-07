Kürdistan Anti Terör: Erbil Havalimanına bomba yüklü drone ile saldırı yapıldı

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Kürdistan Anti Terör, sabah erken saatlerde Erbil Uluslararası Havalimanına bomba yüklü 3 drone ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Kürdistan Anti Terör'den yapılan açıklamada, bugün (7 Kasım 2023) sabah erken saatlerde DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun Erbil Uluslararası Havalimanındaki askeri üssüne yönelik bomba yüklü drone ile 2 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

İlk saldırıda 2, ikinci saldırıda 1 drone kullanıldığı vurgulanan açıklamada, saldırılarda kullanılan 2 drone'un hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, birinin de patlamadan düştüğü kaydedildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde yapılan saldırının ardından, havalimanındaki seferler bir süreliğine durduruldu ancak, Uluslararası Erbil Havalimanındaki seferler artık normale döndü.” dedi.

Ekim ortasından bu yana “Irak'taki İslami Direniş”, Irak ve Suriye'deki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 25'ten fazla füze ve insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Söz konusu silahlı gruba ek olarak diğer Iraklı milisler ve silahlı gruplar, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmaması halinde ABD ve İsrail'i her yerde hedef alacakları konusunda defalarca tehdit etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 6 Kasım 2023’te düzenlediği basın brifinginde, 17 Ekim’den bu yana Irak’ta 20 ve Suriye’de 18 olmak üzere ABD güçlerine yönelik toplam 38 saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Ryder, “Saldırılarda en az 45 asker ve personel yaralandı." bilgisini de paylaştı.