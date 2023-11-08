Kerkük il meclisi seçimlerine dair istatistikler

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Kerkük'te 2005 seçimlerinden ve 16 Ekim olaylarından bu yana, 18 Aralık 2023'te ilk il meclisi seçimin yapılması planlanıyor.

Kerkük’te 10 koalisyon, 5 siyasi parti ile 3 bağımsız aday olmak üzere toplam 248 aday il meclisindeki biri kotaya özel 16 sandalye için yarışıyor.

Bu seçimde yalnızca biyometrik kartı bulunan veya adı kayıtlı olan seçmenler oy kullanabilecek. Kerkük ilinde 813 bin 590'ı genel seçimde, 57 bin 330'u ise özel seçimde oy kullanacak toplam 870 bin 920 seçmen bulunmakta.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yürütülen seçimde, 2 bin 33 oy verme istasyonundan oluşan 344 oy kullanma merkezinde 11 bin 560 personel görevlendirilecek.

Genel seçimler için 318 oy kullanma merkezi ve 1898 oy verme istasyonu, özel seçimler için de 26 oy kullanma merkezi ve 135 oy verme istasyonu hazırlandı.

Kürtler, Kerkük'ün 4 ilçesi ve 12 nahiyesinde yapılması planlanan seçimlerde, 1957 nüfus sayımının esas alınması konusunda ısrar etti.

Kerkük'teki Kürt siyasi partiler, 5 farklı listeyle seçime katılmalarına rağmen bir kez daha kentteki çoğunluğu oluşturup ilin valilik ve yönetimi geri almak istiyor.

Kerkük’teki seçimlere, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 197 numaralı liste ve 30 adayla katılırken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Komünist Partisi oluşturdukları “Kerkük, Güç ve İrademizdir” isimli ittifakla 142 numaralı listeden 30 adayla katılacak.

Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) ve Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel) da 163 numaralı “Kerkük Meşalesi” ittifakıyla 4 adayla seçimlere katılacak.

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi 202 numaralı , Yeni Nesil Hareketi 167 numaralı listelerle seçime girecek.

Kerkük'teki Kürt siyasi partiler, 2005 seçimlerinde, Kerkük İl Meclisi seçimlerine “Kerkük Kardeşliği” listesiyle girerek, meclisteki 41 sandalyenin 26'sını kazanmıştı.

Irak il meclisi seçimlerinin 18 Aralık’ta 23 milyondan fazla seçmenin katılımıyla yapılması planlanıyor. Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 48 bin 40 oy verme istasyonundan oluşan 7 bin 765 oy kullanma merkezini açmak için hazırlıklarını tamamladı.

Sandık başı için devlet memurları, üniversite öğrencileri ve mezunlarından oluşan 214 bin 595 personel görevlendirilecek.

Bağdat il meclisi seçimlerinde 49 sandalye ile 1’inci sırada yer alırken, Ninova 26 sandalye ve Basra 22 sandalye ile Bağdat’ı takip ediyor. Kerkük İl Meclisinde ise 15 sandalye bulunmakta. 15 il meclisinin toplam sandalye sayısı 275 olup, bunun 75'i kadınların kotasına ayrılmış durumda.