Cumana Galayi: Kürdistan Bölgesi'nde seçimler tekli sistemle yapılacak

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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerinin tekli seçim sistemi yapılacağını belirterek, yaklaşık 4 milyon kişinin seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Kurdistan24’e konuşan Cumana Galayi, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı’nın, Kürdistan Bölgesi’nden bir heyet ile 25 Şubat 2024’te Kürdistan Bölgesi’nde yapılması planlanan seçimlerin hazırlıklarını görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Komisyonun, Kürdistan Bölgesi parlamento seçimleri için gerekli prosedürleri açıkladığını aktaran Galayi, 2006 doğumluların seçimlere katılabileceğini ifade etti.

Oyların ayrılması, seçim sürecinin nasıl yürütüleceği, seçim kampanyası ve gözlemci sisteminin uluslararası standartlara uygun olacağını dile getiren Galayi, “Eski yasaya göre Kürdistan Bölgesi seçimleri için tekli sistem belirlendi. Türkmenlere 5, Sürayaniler, Asurlular ile Keldanilere 5 ve Ermeniler 1 sandalye tahsis edildi. Yani, oluşumlar parlamentodaki 11 sandalye için yarışacak.” dedi.

Oy kullanma hakkına sahip olanların sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu kaydeden Galayi, “Ancak 3 milyona yakın kişinin biyometri kaydı yapıldı ve kayıtlar devam ediyor. Kayıt yaptırıp kartlarını yenileyenlere yakın zamanda dağıtım yapılacak.” diye konuştu.