Umed Sabah: Kürdistan parlamento seçimleri zamanında yapılacak

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Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bir heyet, yapılması planlanan parlamento seçimlerini görüşmek üzere Bağdat'ta Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ile bir araya gelerek, seçimlerin zamanında yapılmasının gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Heyet Başkanı Umed Sabah, Bağadat’taki görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin parlamento seçimlerinin zamanında yapılması yönündeki mesajını Irak Seçim Komisyonuna ilettiğini belirten Sabah, “Onlar (Irak Seçim Komisyonu) da Kürdistan parlamento seçimlerinin zamanında gerçekleştirilmesi konusunda hemfikir. Biz, kendilerine hükümet olarak Kürdistan Bölgesi'nin tüm kurumlarını seçim komisyonunun hizmetine sunacağımızı söyledik. Bugün, seçim komisyonuyla bir toplantı daha yapacağız." dedi.

Şeffaf bir seçim yapılacağı konusunda Irak Seçim Komisyonuna güvendiklerini ifade eden Sabah, “İyi adımlar atıldı ve iyi bir seçim takvimi hazırlandı. Seçimlerin yapılmasına ilişkin diğer işlemleri de görüşeceğiz. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sağlamakla yükümlü olduğu seçimin temel gerekliliklerini de görüştük.” ifadelerini kullandı.

Komisyon ve ilgili taraflarla sürekli temas halinde oldukları ve seçim süreci için gerekli ihtiyaçları tamamladıkları dolayısıyla Kürdistan Bölgesi Başkanlığına teşekkür eden Umed Sabah, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin de seçimlerin yapılması için gerekli olan bütçenin sağlanması yönünde onay verdiğini söyledi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Seçimler İdaresi Başkanı Abbas Farhan Hüseyin ise heyetle bir araya geldiklerini ve Kürdistan parlamento seçimlerinin zamanında yapılmasını görüştüklerini söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nin taleplerini dinlediklerini belirten Hüseyin, “Irak Seçim Komisyonu da seçimlerin zamanında yapılmasına hazır olduğunu belirterek, Irak Hükümeti olarak seçimleri destekleyeceklerini ve seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 3 Ağustos 2023’te düzenlenen bir törende, Kürdistan parlamento seçimlerinin 25 Şubat 2024’te gerçekleştirileceğini açıklamıştı.