HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan: Yargıtay'ın kararı darbe teşebbüsüdür

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararını eleştirerek, “Meclis ve Meclis Başkanlığını darbe teşebbüsüne karşı tutum almaya çağırıyoruz.” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yargıtay’ın, Anayasa Mahkeme’nin (AYM) Can Atalay kararını tanımamasına ilişkin partinin genel merkezinde toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında açıklama yaptı.

Yargıtay’ın kararını "darbe teşebbüsü" olarak nitelendiren Bakırhan, “Türkiye hukuk ve siyaset tarihinde darbe mekaniğinin en canlı olduğu bir dönemden geçiyor. Anayasa’nın AKP-MHP ittifakı tarafından askıya alındığı bu dönemde, tarihte görülmediği kadar yargıda kadrolaşmanın olduğu ve kuvvetler birliğinin esas alındığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. 2015 yılından sonra adım adım bir anayasasızlaşma sürecini yaşıyoruz.” diye konuştu.

“Meclisi ve Meclis Başkanlığını bu darbe teşebbüsüne karşı tutum almaya çağırıyoruz.” diyen Bakırhan, Anayasa’nın 153’üncü maddesine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Buna rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kendisini Anayasa Mahkemesi (AYM), TBMM ve Türkiye halklarının üzerinde görmesi yargı eliyle siyasi darbe yapma amacının açık göstergesidir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve Yargıtay Başsavcılığının Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve mahkeme üyelerini tehdit etmesi, 2015 yılının nisan ayından beri fiili bir OHAL rejimine dönüşen Türkiye’nin darbe mekaniği üreten otoriterliği içinde yeni bir darbeye teşebbüstür.”