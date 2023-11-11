Ali Karadaği: "Filistin direnişi terör değildir"

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, "Filistin direnişinin işgal altındaki topraklarda yaptığı kesinlikle terör değildir." dedi.

Karadaği, Müslüman Alimler Birliğinin İstanbul Fatih Camisi'nde "Alimler ve Parlementerlerin Gazze ile Dayanışması Farzdır ve Bir Zorunluluktur" başlığı ile düzenlenen programında konuştu.

Gazze'de yaşananların bir yok etme, bir açlık savaşı olduğunu belirten Karadaği, Arap ve İslam ülkelerinin, petrol ve gaz dahil ellerindeki birçok kartı kullanmadığını söyledi.

Karadaği, İsrail'e karşı direnişin, hukuken zorunlu ve uluslararası kanunlarda meşru olduğunu belirterek, "Filistin direnişinin işgal altındaki topraklarda yaptığı kesinlikle terör değildir. Gazze'deki kardeşlerimize her türlü imkanla destek olmak, onları kurtarmak hukuki bir zorunluluktur ve bu destek, ordusu ve kabiliyeti olan hükümetlerden, ellerinden geleni yapmakla yükümlü olan hükümetlerden, parayla ve medya ile cihat etmek zorunda olan halklardan farklıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının durdurulması için Arap ve İslam ülkelerinin atması gereken adımlara dikkati çeken Karadaği, "İşgalcinin acımasız saldırganlığına ve ırkçı savaşına destek veren tüm ülkelere petrol ve doğalgazın kesilmesi de dahil pratik önlemler alınmalı. İsrail'e karşı siyasi, ekonomik, diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı alınıp İsrail'i destekleyen şirketlerin ekonomik olarak boykot edilmesi gerekir." diye konuştu.

Gazzellilerin herhangi bir yere göç etmemesi için İslam ve Arap ülkelerine çağrıda bulunan Karadaği, bu ülkelerin Gazze'nin yeniden imarı için karar alması gerektiğini söyledi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep ettiklerini aktaran Karadaği, "Refah'ın kapatılması açlığa ve ölüme neden oluyor ve bunun hukuki hükmü, bir kişinin ölümüne veya zarar görmesine sebep olan kişinin, onun ölümü ve kuşatma suçuna ortak olmasıdır." diye konuştu.