Irak Cumhurbaşkanı Reşid Suudi Arabistan yolcusu

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Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Suudi Arabistan’da düzenlenecek "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere Riyad’a doğru hareket etti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Reşid’in, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere bugün Suudi Arabistan’da yapılacak "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere harekete geçtiği aktarıldı.

Reşid’e Irak Başbakanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve bikaç milletvekili eşlik edecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün Riyad'da yapılması planlanan olağanüstü Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin olağanüstü Arap-İslam zirvesi olarak düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen ve Arap Birliği ve İİT'yle yapılan istişareler sonucu alındığı ifade edildi.