Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 3 bin Kürt kayıp

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Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana aralarında yaklaşık 3 bin Kürt’ün bulunduğu yaklaşık 150 bin kişinin kaybolduğu belirtildi.

Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesinde, 10 Kasım 2023’te Suriye iç savaşı sonucu kaybolanlarla ilgili bir konferans düzenlendi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana, Suriye ve Rojava’da aralarında yaklaşık 3 bin Kürt’ün bulunduğu yaklaşık 150 bin kişi kayıp.

Rojava Kürtlerinden Faruk Davud’un ailesinden bir kişi, DAİŞ’in 20214 yılında Rojava’ya düzenlediği saldırıların ardından kayboldu ve hala aranıyor.

Bu tür konferansların Suriye iç savaşındaki kayıpların bulunması açısından önemli olduğunu düşünen Faruk, DAİŞ’in 2014’te Kobane’ye düzenlediği saldırılarda kuzeninin kaybolduğunu belirtti.

Bugüne kadar kuzeninden haber alamadıklarını söyleyen Faruk, kuzeninin bulunması için yetkili taraflara çağrıda bulundu.

Profesör Jeremy Sarkin ise söz konusu konferansın, kayıpların aranması ve süreçte karşılaşılan zorlukların tartışılması için bir fırsat olduğunu ifade etti.

“Bu insani süreç, hayatta olan ancak kayıp olanların ailelerine kavuşturulmasını sağlamak içindir.” diyen Sarkin, yaşamını yitirenlerin de cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi gerektiğini dile getirdi.