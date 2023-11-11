Spor

Acun Ilıcalı, Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırdı

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dünya Acun Ilıcalı spor Premier Lig

HABER MERKEZİ 

İş insanı Acun Ilıcalı'nın, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'deki yatırımlarını sonlandırma kararı aldığı açıklandı.

Açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ACM SPORTS'tan yapıldı.

İrlanda Premier Lig'de sezonun bitmesinin ardından yatırım kararının sonlandırıldığı duyurulurken, bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür edildi.

Açıklamada, "Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir." bilgisine de yer verildi.

Shelbourne, Acun Ilıcalı'nın hisselerini satın almasının ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Kulüp, İrlanda Premier Lig'i lider Shamrock Rovers'ın 12 puan gerisinde 4. sırada tamamladı.

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