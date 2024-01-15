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Barzani Yardım Vakfı’ndan Rojava’ya yeni yardım konvoyu

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kürdistan Barzani Yardım Vakfı Rojava yardım konvoyu Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin talimatı üzerine Barzani Yardım Vakfı (BCF) tarafından Rojava'ya bir yardım konvoyunun daha gönderileceği belirtildi.

BCF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Abdülaziz, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, BCF'nin depremin ilk gününde Afrin başta olmak üzere Rojava’ya ekipler gönderdiğini hatırlatarak vakfın ekiplerinin Afrin'i 6’ncı kez ziyaret ederek yardımda bulunduğunu söyledi.

Abdülaziz, yardım konvoyunun Başbakan Barzani’nin talimatı üzerine Afrin’e gönderileceğini belirterek, Afrin'de altı aydır faaliyet gösteren bir kültür merkezi olan Barzani Merkezi'nin kurulduğunu, merkezin yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduğunu ifade etti.

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