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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
türkiye Konya silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Konya'da kayınpeder ile damat arasında çıkan silahlı kavgada kayınpeder yaşamını yitirirken, damadın akrabası yaralandı. Olayla ilgili damat ve başka bir şüpheli daha gözaltına alındı

Olay, saat 17.00 sularında Konya’nın Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tek katlı kerpiç evde yaşayan Rıza Renkliışık ile kızıyla ayrılık aşamasında olan damadı Gürkan G. ve orada bulunanlar arasında kavga çıktı.

Kavgada Rıza Renkliışık ve damat Gürkan G.'nin akrabası İbrahim G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralı İbrahim G. yakınları tarafından hastaneye götürülürken, Rıza Renkliışık olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Renkliışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından damat Gürkan G. ile başka bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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