Mesrur Barzani, Davos’ta Antony Blinken ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Antony Blinken, Irak’ın istikrarının ihlali olarak nitelendirdiği saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek, ülkesinin taziye dileklerini dile getirdi.

ABD ve Başkan Joe Biden'ın, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bu saldırıları ciddi bir tehdit olarak gördüğünü kaydeden Blinken, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için gerekli çabayı göstereceklerini vurguladı.

Antoni Blinken ayrıca, Başkan Mesud Barzani'ye selam ve takdirlerini iletti.

Başbakan Barzani de söz konusu saldırıların haksız olduğunu ve uluslararası toplumun bu saldırılara karşı artık sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözülmesinin ve bölgenin anayasal haklarının sağlanmasının önemi de görüşmede ele alınan konular oldu.