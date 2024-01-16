Başbakan Mesrur Barzani Davos'ta Katarlı mevkidaşı ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere dün Davos’a ulaştı.

Barzani, Davos’taki forum kapsamında bugün, Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Irak ve bölgedeki son durumun değerlendirildiği görüşmede, ikili ilişkilerin ve yatırımların geliştirilmesi ele alındı.