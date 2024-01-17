Macaristan Cumhurbaşkanı, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Macaristan Cumhurbaşkanı, Erbil'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller nedeniyle taziyelerini ileterek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi.

Mesrur Barzani de Katalin Novak’a taziye ve desteğinden dolayı teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman Irak ile bölgede güvenlik ve istikrar unsuru olacağını vurguladı.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere dün 15 Ocak’ta Davos’a ulaştı.