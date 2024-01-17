Politika

Papa Franciscus İran'ın Erbil'e yönelik saldırılarını kınadı

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kürdistan Papa Franciscus İran İran Devrim Muhafızları

HABER MERKEZİ 

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırılarını kınayarak, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Papa Franciscus, Vatikan'da haftalık konuşmasında, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de sivil yerleri hedef aldığı saldırılara da değindi.

Saldırının kurbanlarına başsağlığı dileklerini ileten Papa, İran’ın söz konusu saldırılarını kınadı.

Papa, “İyi komşuluk ilişkileri bu tür eylemleri içermez, ancak müzakere ve karşılıklı işbirliğine başvurulur. Bu nedenle tüm tarafları Orta Doğu'da gerilimi artıracak ve savaş senaryolarını artıracak her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyorum.” dedi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

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