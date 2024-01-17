Politika

HÜDA PAR'dan Erbil'deki saldırılara ilişkin açıklama: Sivillerin öldürülmesi kabul edilebilir değil

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
kürdistan HÜDA PAR

HABER MERKEZİ

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Erbil’e yönelik düzenlenen füze saldırısına atıfta bulunarak, sivillerin, çocukların ve yaşlıların öldürülmesinin kabul edilebilir olmadığını bildirdi.

HÜDA PAR Erbil Temsilciliği, resmi X hesabından yapığı açıklamada, “Sivillerin, çocukların ve yaşlıların her ne sebeple olursa olsun öldürülmesi kabul edilebilir değil. Kürdistan Bölgesi'nde barışın korunması önceliktir. Kimsenin mazlum Kürtlere saldırmaya hakkı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), dün yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıları şiddetle kınayarak, Kürt halkına saldırılara karşı birlik olma çağrısı yapmıştı.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.

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