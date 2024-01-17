ABD: Kürdistan Bölgesi'ne desteğimizi sürdüreceğiz

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’ne desteklelerini sürdüreceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İran’ın Erbil’e düzenlediği füze saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “İran'ın saldırılarını kınıyor, Kürdistan Bölgesi'ne desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ile görüşerek Kürdistan'a desteğini yinelediğini ve saldırıyı kınadığını hatırlattı.

Davos’ta bulunan Mesrur Barzani, 16 Ocak 2024 Salı günü ABD’li Bakan Blinken ile bir araya gelmişti. Görüşmede, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İran saldırıları kınanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik söz konusu saldırıları ciddi bir tehdit olarak gördüğünü kaydeden Blinken, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için gerekli çabayı göstereceklerini vurgulamıştı.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.