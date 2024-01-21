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Afganistan'da yolcu uçağı düştü

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HABER MERKEZİ 

Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaletinde Hindistan'a ait olduğu iddia edilen bir yolcu uçağı düştü.

Yerel televizyon kanalı Tolonews'in bugün, İl Bilgi ve Kültür Dairesi yetkilisi Zabihullah Amiri'ye dayandırdığı haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan eyaletinde bir yolcu uçağı düştü.

Zabihullah Amiri, Kuran-wa-Munjan ilçesinin Topkhana bölgesindeki kaza alanına bir ekip gönderildiğini söyledi.

Afganistan Haber Ajansı Khaama Press ise uçağın, 20 Ocak Cumartesi gecesi, rotasından saparak Badakhshan'ın Zebak ilçesinin dağlık arazisine çarptığı belirtildi.

Söz konusu uçağın Hindistan'a ait olduğu da gelen bilgiler arasında.

Ancak Hindistan Havacılık Bakanlığı, Afganistan'da düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı.

Rus Havacılık İdaresi de, Rusya'ya kayıtlı ve içinde 6 kişi olduğu düşünülen bir uçağın Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu bildirdi.

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